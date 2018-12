Rotterdams meisje (16) doodgeschoten op school 19 december 2018

In Rotterdam is gisteren een 16-jarig meisje doodgeschoten op school. Rond 13 uur kwam het tot een schietpartij in de fietsenstalling, waarbij acht schoten werden afgevuurd. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was. Op het moment van de feiten waren heel wat leerlingen aanwezig op school, maar velen dachten dat de knallen afkomstig waren van vuurwerk. Pas toen enkele leerlingen het meisje aantroffen in de fietsenstalling, werden de hulpdiensten verwittigd. Zij konden echter niets meer doen voor de tiener.

