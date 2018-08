Rotterdam plant rookvrije straten 04 augustus 2018

Rotterdam krijgt mogelijk als eerste plaats in Nederland twee straten waar helemaal niet meer mag worden gerookt. Ziekenhuis Erasmus MC, een middelbare school en een hogeschool willen de sigaret uit hun buurt verbannen, waardoor ze tot één grote rookvrije zone van twee straten komen. "Wij hebben last van rondslingerende peuken en denken aan de gezondheid van de 30.000 studenten, scholieren, patiënten en medewerkers die hier dagelijks zijn", zegt Ahmet Olgun van de Hogeschool Rotterdam. "'t Is een kwestie van gewenning. Niét roken is de nieuwe norm." De stad heeft wel oren naar de rookvrije straten. "Rotterdam loopt voorop met antirookmaatregelen", klinkt het.