Rotatie met kapiteinsband 30 juli 2018

Voor de eerste wedstrijd van het seizoen droeg Adrien Trebel de aanvoerdersband. Vorig seizoen was Dendoncker de vaste kapitein. Toen de Fransman diep in de tweede helft vervangen werd, ging de kapiteinsband naar nieuwkomer Thomas Didillon. Achteraf gaf Trebel een verrassende uitleg over de aanvoerderskwestie bij paars-wit. "De trainer heeft beslist om een rotatiesysteem in te voeren. Vier jongens komen voorlopig in aanmerking voor de band: Kums, Boeckx, Didillon en ik. Iedere wedstrijd kunnen we dus met een andere aanvoerder spelen", aldus Trebel. Vanhaezebrouck gaat hiermee onder meer de Braziliaanse bondscoach Tite achterna, die op het WK ook roteerde met de aanvoerdersband. (MJR)