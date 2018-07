Rotariu trekt naar AZ 23 juli 2018

00u00 0

Club Brugge stalt vleugelspits Dorin Rotariu dit seizoen bij AZ Alkmaar. De Eredivisieclub huurt de Roemeen van blauw-zwart voor één seizoen met aankoopoptie. De 22-jarige Rotariu werd in januari 2017 overgenomen van Dinamo Boekarest, maar kon bij Club moeilijk doorbreken. De Bruggelingen verhuurden de flankaanvaller bijgevolg aan Moeskroen, waar hij afgelopen seizoen negen keer scoorde in 22 wedstrijden. Nog dit weekend legde Club de 17-jarige Franse jeugdinternational Nathan Fuakala vast. De rechtsbenige centrale verdediger komt over van Valenciennes en genoot ook de interesse van FC Barcelona en Italiaanse en Engelse topclubs. Fuakala tekende voor drie seizoenen en start in principe bij de beloften. (TTV)