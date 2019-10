Exclusief voor abonnees Rosier blijft in het rood 10 oktober 2019

Meststoffenfabrikant Rosier, die grotendeels in handen van het chemieconcern Borealis is, vijzelde zijn omzet in de eerste negen maanden op van 123,1 miljoen euro naar 150,5 miljoen euro. Mede daardoor kon hij zijn operationeel verlies van 8,8 miljoen euro naar 5,4 miljoen euro terugdringen.

