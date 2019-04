Exclusief voor abonnees Rosé uit de speciaalzaken 13 april 2019

Félicité Rosé, Newton Johnson Family - Zuid-Afrika (Western Cape)

o.m. syrah, sauvignon blanc - 2018 www.kaapsewijnen.com

"Prijs-kwaliteit is top"

"Niet alleen draagt de Hemel en Aarde-vallei een van de allermooiste namen als wijngebied, het is ook de plek waar twee oceanen samenkomen en de botsing van die twee oceaanwinden een ziltige invloed heeft op de wijngaarden. Met ook nog eens granietrijke grond zorgt dit voor een roséwijn met een fantastische prijs-kwaliteit. In de neus duiken vooral gepeperde en florale aroma's op van onder meer rozen en 'flints' (mineralen, red.) Maar vooral de smaak is top: zacht, met aroma's van rozen, frambozen, maar ook tijm en rozemarijn. En tegelijk met een voldoende strakke structuur en een super fraîcheur."

