Ros Beiaard blijft jaar langer in zijn kot

Ook de Ros Beiaardommegang in Dendermonde zal dit jaar niet plaatsvinden. Het evenement, waar de hele Oost-Vlaamse stad al tien jaar naar uitkijkt, wordt uitgesteld naar zondag 30 mei 2021. "Iedereen beseft dat de huidige maatregelen ook in april zullen doorlopen", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Tegen 24 mei kan de coronacrisis dan misschien wel achter de rug zijn, de voorbereidingen kunnen niet in optimale omstandigheden gebeuren in een periode met zulke drastische maatregelen." Tribunekaarten voor zowel de generale repetitie als voor de eigenlijke Ommegang blijven geldig. "Wie ze toch terug wil geven, krijgt gewoon zijn geld terug." De broers Maarten, Wout, Stan en Lander Cassiman blijven de Vier Heemskinderen die op de rug van het houten Ros door de stad zullen worden gedragen.

