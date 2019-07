Exclusief voor abonnees Roompot stopt, Nuyens zoekt nieuwe hoofdsponsor 24 juli 2019

00u00 0

De vrees werd werkelijkheid: Roompot stopt na vijf jaar als hoofdsponsor van het procontinentale Roompot-Charles. Ploegmanager Nick Nuyens moet nu naarstig op zoek naar een nieuwe geldschieter om het voortbestaan van het team te garanderen. Een helse karwei, vóór 15 augustus moet bij de Internationale Wielerunie (UCI) een aanvraag zijn ingediend om ook volgend seizoen deel te kunnen uitmaken van het peloton. "Het is kort dag, dat beseffen we", stelt Nuyens. "Uiteraard is het de bedoeling om zo snel mogelijk een nieuwe sponsor aan de haak te slaan. Concrete stappen werden nog niet gezet. Hopelijk zien sommigen dit als een opportuniteit. Hoe dan ook kwam dit verdict hard aan, want we werkten vijf jaar goed samen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis