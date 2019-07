Exclusief voor abonnees Rookvrij strand in Oostende ligt nog vol peuken 08 juli 2019

00u00 0

Het was een kleine maand geleden groot nieuws in Oostende: vanaf 1 juli zou het Nieuwe Strand er rookvrij worden. Jammer genoeg is de realiteit minder mooi. De speciale asbakken missen hun doel, de signalisatie is nog niet optimaal en er liggen nog steeds peuken op het strand. "Het probleem situeert zich echter vooral op de zeedijk", klinkt het bij Kevin Pierloot van de Proper Strand Lopers. "De peuken van de dijk waaien het strand op."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis