Rookverbod vooral overtreden op tram en bus 11 februari 2020

Bij controles op het rookverbod in openbare lokalen werden in 2,3% van de gevallen inbreuken vastgesteld. Dat blijkt uit gegevens van Volksgezondheid voor 2018 die zijn vrijgegeven door minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld). Het grootste aantal inbreuken was er op de openbare transportmiddelen, zoals De Lijn, TEC, STIB/MIVB (7% bij 323 controles), gevolgd door de overheidsdiensten (5% bij 233 controles) en jeugdhuizen (1% bij 86 controles). In jeugdopvang, scholen, opleidingscentra, culturele instellingen, ziekenhuizen en rusthuizen werd geen enkele inbreuk vastgesteld. En in sportlokalen werd in minder dan 1% van de gevallen gezondigd.