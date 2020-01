Exclusief voor abonnees Rook waait 12.000 km ver, tot in Chili 08 januari 2020

De zon had een rode gloed gisterochtend in Argentinië en Chili - een gevolg van de bosbranden die 12.000 km verderop woeden in Australië. De rookwolk daarvan heeft de Stille Oceaan overgestoken en was te zien op satellietbeelden van het Argentijnse meteorologisch instituut. Ook in Chili zagen meteorologen de rook. "De wolk bevindt zich op 6 km hoogte", klinkt het. De rook, die onschadelijk is, zou Brazilië kunnen bereiken.

