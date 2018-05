Roofmoordenaar start drugshandel in gevangenis 29 mei 2018

Roofmoordenaar Igor Veys (42) heeft 37 maanden cel gekregen voor het dealen van drugs in de Brugse gevangenis. Eind april 2016 werden in de cel van Veys 33 gram speed en een gsm aangetroffen. Met de hulp van twee medegedetineerden ronselde hij klanten binnen de gevangenismuren, waarna zijn vriendin de bestellingen in orde bracht. Zij smokkelde de drugs vervolgens binnen tijdens het ongestoorde bezoek. Volgens zijn verklaringen verkocht Veys op die manier 200 gram heroïne en speed. Zijn vriendin en andere kompanen kregen gistermorgen 2 jaar cel. Veys zelf kwam niet opdagen. De Antwerpenaar zit een levenslange celstraf uit. In de nacht van 18 op 19 juli 2001 bracht hij in het Kempense Lille met twee kompanen Gert Van Roy om, de barman van een naburige golfclub. (SDVO)

