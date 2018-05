Roofmoord op oma kost kleinzoon 21 jaar cel 24 mei 2018

Een 31-jarige man krijgt 21 jaar cel omdat hij zijn 80-jarige oma heeft vermoord. Sven Audenaert sloeg Maria Van Leuven in 2015 dood om haar spaarpot van120.000 euro. Hij liet zich 's nachts door een vriend aan de woning van de vrouw in Impe, bij Lede, afzetten en drong het huis binnen. Maria kreeg een duw en kwam ten val. Haar kleinzoon zocht het geldkoffertje waar ze haar spaargeld in bewaarde. Voor hij de woning verliet, gaf hij de vrouw nog enkele rake klappen met het kluisje op het hoofd. Voor de rechtbank staat vast dat de man de intentie had om de vrouw te doden. "Hij vond dat het geld van zijn oma alleen hem en zijn moeder toewam", klinkt het in het vonnis. "Die obsessie voor geld heeft hem er toe gebracht zijn grootmoeder te doden." (DND)

