Roofe "We geloven nog in play-off 1"

04 november 2019

00u00 0

Anderlecht lijkt zowaar weer een scorende spits te hebben. Na zijn twee goals tegen AA Gent schoot Kemar Roofe ook tegen Cercle raak - een penalty. "Toch was dit vooral voor heel Anderlecht een goeie week", grijnsde de Jamaicaan. "Tegen Gent hadden niet veel mensen verwacht dat we een resultaat zouden boeken. En uit de fouten die we toen in de slotfase maakten, hebben we nu geleerd."

