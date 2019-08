Exclusief voor abonnees Roofe tekent voor drie jaar 06 augustus 2019

00u00 0

Het is enkel wachten op de officiële aankondiging. Kemar Roofe (26) was gisteren op het oefencomplex in Neerpede, waar een supporter met hem op de foto ging (zie boven), om zijn verhuis naar Anderlecht af te ronden. De spits van de Engelse tweedeklasser Leeds kost ruim zeven miljoen euro en tekende voor drie seizoenen. In Engeland vloekte Leeds-coach Marcelo Bielsa: "Ik kan niet tevreden zijn dat mijn topschutter vertrekt. Dit is een groot verlies." RSCA kan wel niet meteen een beroep doen op Roofe: hij is geblesseerd en moet nog ongeveer twee weken revalideren.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis