Exclusief voor abonnees Roofe, Nasri en Didillon niet inzetbaar 25 januari 2020

"Hij was er en eigenlijk was hij er ook niet." Thomas Didillon meldde zich de voorbije dagen wel op Neerpede, maar trainen deed hij niet. De doelman, die op de radar van Genk stond, hoopt zo een transfer af te dwingen. Vercauteren is er niet mee opgezet: "Thomas komt niet in aanmerking voor een selectie." Ook Roofe (kuit) en Nasri (scheur adductoren) zullen het blad niet halen, Colassin blijft zo titularis. Vercauteren: "Dat is ook niet zo moeilijk. Er zijn weinig andere keuzes." Vanden Borre evolueert goed, maandag tegen OHL in een oefenpartij doet hij wedstrijdritme op. "Dan zullen we zien waar hij staat." Langdurig geblesseerden Gerkens en Verschaeren hopen over een paar weken aan te pikken. (PJC)