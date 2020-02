Exclusief voor abonnees Rood voor Vanderhaeghe "Niet reageren met camera's erop" 07 februari 2020

Yves Vanderhaeghe kreeg twee keer geel, dus rood toen hij na de wedstrijd op het veld verhaal ging halen bij ref Laforge. "Ik had het niet over de strafschop, ik wees erop dat zij Mboyo met beide handen in de rug onderuitduwden zonder dat hij ingreep, terwijl hij even daarvoor nog voor eenzelfde fout van een van ons wél floot. De ref zei dat ik niet op het veld moest gaan praten daarover, met de camera's erop, dat dit de supporters opjutte. Ik moest hem in de kleedkamer opzoeken."

