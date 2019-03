Exclusief voor abonnees Rood uit de speciaalzaken 30 maart 2019

Post Quercus Baga Portugal (Bairrada)

Baga 2017

www.theportugalcollection.be

"Gloe-gloewijn"

"Deze wijn van het Belgisch-Portugese wijnkoppel William Wouters en Filipa Pato is op een heel sappige manier gemaakt. Niet in eikenhouten vaten, maar wel door de typisch regionale baga-druif op amforen te laten rijpen. Die amforen geven geen extra smaak af, maar laten de wijn wel op een natuurlijke manier rijpen. Het resultaat is een gloegloe-wijn met een 'aardse' neus van natte kalk, wat van venkel en rozemarijn, samen met klein rood fruit. De aanzet in de mond is sappig en blijft zo, gevolgd door fragiele tannines, met ook een correcte afdronk. Complexloos, maar geslaagd."

