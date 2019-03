Exclusief voor abonnees Ronn Moss keert terug naar Vlaanderen voor 'Brasschaatse vrouwen' 30 maart 2019

00u00 0

'Mooi en meedogenloos'-acteur Ronn Moss (67) heeft toegezegd om opnieuw de hoofdrol te spelen in 'Brasschaatse vrouwen'. In september 2017 ging die Vlaamse komedie al eens met succes in première en de theatermakers konden de Amerikaanse acteur nu overtuigen om zijn rol in het stuk te hernemen. Naast hem staan opnieuw 'Thuis'-actrices Myriam Bronzwaar, Kadèr Gürbüz, Leen Dendievel en Katrien De Becker, en voormalig 'Familie'-gezicht Guillaume Devos.