Rondreizende expo van glasramen in provinciehuis promoot ontwikkeling van Zoniënwoud 26 februari 2020

De provincie Vlaams-Brabant en kunstenaar Kristof Morel hebben vandaag vier glasramen van koestersoorten geplaatst in de inkomhal van het Provinciehuis in Leuven. Het zijn reproducties van de originele kunstwerken die tot vorig jaar te bezichtigen waren in het Zoniënwoud. De kunstwerken staan er tot mei. Daarna maken ze een rondreis langs overheidsgebouwen van het Brussels Gewest, Vlaanderen en Europa.

