Ronde van Wallonië naar eind augustus? 07 mei 2020

00u00 0

De Ronde van Wallonië (18-22 juli) is één van de wedstrijden die gisteren onder de hakbijl van de Nationale Veiligheidsraad belandde. Organisator Christophe Brandt gaat op zoek naar een nieuwe datum. "Er zijn twee opties. Óf we plannen onze rittenkoers ergens tussen 1 en 9 augustus. Óf we verleggen ze naar het einde van de maand, in de rechtstreekse aanloop naar het weg-BK in Anzegem (23/8) en mogelijk overlappend met het BK tijdrijden in Koksijde op 20 augustus." Naar verluidt wordt vooral gestreefd naar die tweede periode. "Op dat moment zullen we twee weken verwijderd zijn van de Tourstart in Nice. Interessant, dus.

