Ronde van Vlaanderen ontsnapt: "Voorlopig" 13 maart 2020

Tot en met 3 april mag er niet gekoerst worden op Belgische bodem. Dat betekent een dikke streep door het Vlaamse klassieke voorjaar. Nokere Koerse (18 maart), Bredene Koksijde Classic (20 maart), Driedaagse Brugge-De Panne (25 maart), E3 BinckBank Classic (27 maart), Gent-Wevelgem (29 maart) en Dwars door Vlaanderen (1 april) gaan niet door. De Driedaagse wordt alvast uitgesteld naar het najaar. De Ronde van Vlaanderen (5 april) blijft buiten schot. "Voorlopig", zegt Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics. "We wachten op verdere ontwikkelingen." Hij spreekt alvast van een "financiële aderlating". Al kan hij nog niet overzien hoe groot de schade is. Hij beseft ook dat de klap voor de organisatoren van Nokere Koerse en de E3 Harelbeke, die onafhankelijk zijn, wellicht veel groter is. Maar: "Er is de laatste dagen veel overleg geweest. Iedereen is zich bewust van de ernst van de situatie. Wielrennen is nu niet de prioriteit. Voorlopig strekken de maatregelen tot 3 april. We houden er rekening mee dat ook de Ronde op 5 april, niet zal worden gereden." Flanders Classics heeft alles on hold gezet. In normale omstandigheden was nu al begonnen met de opbouw van de viptenten op de Oude Kwaremont. Dat geld is nu nog niet uitgegeven. (MG/XC)

