Exclusief voor abonnees Ronde van Vlaanderen mikt op 11 oktober 16 april 2020

00u00 0

Van uitstel komt geen afstel. De Internationale Wielerunie UCI heeft de drie grote ronden (Frankrijk, Italië en Spanje) ingepland én wil ook nieuwe datums vinden voor de klassieke monumenten. Er komt dus toch een Ronde van Vlaanderen 2020. Organisator Flanders Classics streeft volgens een betrouwbare bron naar 11 oktober, pal tijdens de Giro. "Maar het is niet zo dat die datum alleen door ons wordt bepaald. Dat gebeurt in gezamenlijk overleg", zegt Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics. Zelf houdt hij het op "tijdens één van de drie grote ronden". "Wat geen bezwaar is. Onderschat de impact van de Ronde van Vlaanderen niet. De belangrijkste eendagskoers van het jaar zuigt altijd wel voldoende aandacht naar zich toe, waar en wanneer ze ook geprogrammeerd staat. (lacht) Hoe mooi zou het niet zijn, mocht de Ronde kunnen uitgroeien tot het grootste postcoronafeest van Vlaanderen?" (JDK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis