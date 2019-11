Exclusief voor abonnees Ronde van Polen deelt rugnummer van Lambrecht nooit meer uit 02 november 2019

00u00 0

In de Ronde van Polen wordt het rugnummer 143 nooit meer opgespeld. Daarmee brengt de organisatie een eerbetoon aan Bjorg Lambrecht, die er op 5 augustus een noodlottige val maakte. "Het nummer 143 is #ForBjorg. We zullen altijd aan jou denken", luidt het. (GVS)