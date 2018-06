Ronde van Dubai en Abu Dhabi fuseren tot UAE Tour 15 juni 2018

De Ronde van Dubai en de Ronde van Abu Dhabi slaan de handen in elkaar. Beide rittenkoersen in het Midden-Oosten worden op de UCI WorldTour-kalender van 2019 verenigd onder de noemer UAE (United Arabian Emirates) Tour -25/2-2/3. Daarmee blijft het aantal wedstrijden op 37, gereden in 18 verschillende landen. Eind september, op het WK in Innsbruck, keurt de UCI de rest van de internationale wielerkalender goed. (JDK)