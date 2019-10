Exclusief voor abonnees Ronde van Californië neemt sabbatjaar 31 oktober 2019

De Ronde van Californië verdwijnt in 2020 (even) van de wielerkalender. "Een heel moeilijke beslissing", aldus de voorzitter van organisatiebureau AEG, Kristin Klein. "Maar de nieuwe realiteit dwingt ons om opnieuw na te denken over de toekomst van onze wedstrijd." Bedoeling is om de grootste rittenkoers van de VS in 2021 weer te organiseren. "Daarvoor zijn we op zoek naar een goed businessmodel." De UCI WorldTour zal het in 2020 dus met zeven competitiedagen minder moeten stellen. De Ronde van Californië zag het levenslicht in 2006. Op de erelijst prijken onder meer Landis, Leipheimer (recordhouder met drie eindzeges), Wiggins, Sagan, Alaphilippe, Bernal en Pogacar. (JDK)