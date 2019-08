Exclusief voor abonnees Ronan Keating en 10cc op Night of the Proms 21 augustus 2019

Ook Ronan Keating (foto) en 10cc maken dit jaar hun opwachting op de 35ste editie van Night of the Proms in het Sportpaleis. Zij voegen zich op 22 en 23 november bij de eerder aangekondigde artiesten Maxi Jazz (van Faithless), Natalie Choquette, John Miles en zanger-presentator Bart Peeters.

