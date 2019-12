Exclusief voor abonnees Ronaldo zweeft naar "mooiste goal aller tijden" Intussen in Italië 19 december 2019

00u00 0

Wat. Een. Goal. De tiende competitietreffer gisteren van Cristiano Ronaldo voor Juventus was er eentje om eindeloos op repeat te zetten. De 34-jarige spits toonde tegen Sampdoria nog maar eens over wat voor een fenomenale sprongkracht en timing hij beschikt - zonder aan trefzekerheid in te boeten. Met een rake kopbal schonk hij Juve de 1-2-zege. Jan Mulder werd er helemaal extatisch van: "De mooiste goal aller tijden."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis