Ronaldo weer niet geselecteerd 09 november 2018

00u00 0

Portugal sluit het interlandjaar af zonder Cristiano Ronaldo. De aanvoerder, recordinternational en topschutter aller tijden van de nationale ploeg, ontbreekt opnieuw in de selectie van bondscoach Fernando Santos. Die maakte gisteren zijn groep bekend voor de Nations League-wedstrijden in Italië (17/11) en tegen Polen (20/11). Sinds het WK is Ronaldo niet meer opgeroepen. (RN)