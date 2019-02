Ronaldo terug in Madrid tegen favoriete tegenstander 20 februari 2019

30 keer beslissend in 29 duels

Cristiano Ronaldo (34) stond er in het shirt van Real nagenoeg altijd tegen de buren van Atlético. In 29 duels (Supercopa niet meegerekend) was hij met 22 goals en 8 assists maar liefst 30 keer beslissend. Tegen geen enkele andere tegenstander was hij zo vaak rechtstreeks of onrechtstreeks bij een goal betrokken. Vanavond neemt hij het voor het eerst in naam van Juventus op tegen de Atleti. Met 15 zeges en 8 gelijke spelen in 29 duels, won de Portugese superster ook nooit vaker van een andere club. Zeker in de Champions League heeft Atlético geen goede herinneringen aan Ronaldo. In de laatste vijf seizoenen bereikte het team van Simeone twee keer de finale en telkens was Real te sterk. Ook in de twee andere confrontaties, de kwartfinale in 2015 en de halve finale van 2017, trok de Koninklijke aan het langste eind. In de heenmatch van dat laatste treffen tekende Ronaldo voor één van zijn drie hattricks tegen Atlético. Als Madridista goochelde hij met de statistieken tegen de stadsrivalen. Toch hoeven de Madrilenen niet helemaal te wanhopen. Ze zijn al zeven duels op rij ongeslagen tegen een Italiaans team. Het wordt dus vooral zaak om Ronaldo uit te schakelen. (SJH)

