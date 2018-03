Ronaldo stelt Spaanse fiscus blanco cheque voor 20 maart 2018

Cristiano Ronaldo wil het zekere voor het onzekere nemen en stelde volgens de krant 'El Mundo Deportivo' de Spaanse fiscus voor om op een blanco cheque het bedrag in te vullen dat de Portugees hen verschuldigd zou zijn wegens belastingsfraude. In ruil zou de openbare aanklager dan geen celstraf eisen. De Spaanse justitie beraadt zich naar verluidt over dat aanbod.

