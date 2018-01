Ronaldo showt zijn prijzenkast 00u00 0

Cristiano Ronaldo (32) is trots op zijn verwezenlijkingen en pakt er al eens graag mee uit. Zo stalde hij al zijn individuele trofeeën een keertje uit om er mee te poseren met zijn geboortestad Madeira op de achtergrond. Dat leverde een uniek plaatje van de Portugees op met zijn vijf Gouden Ballen en ander goud- en zilverwerk dat hij zelf op sociale media dropte, met uiteraard een bijhorende boodschap. "Toen ik in de straten van Madeira voetbalde en hoopte om het tot de top te schoppen, had ik nooit voor mogelijk gehouden om ooit deze foto te kunnen maken. Ik draag dit moment op aan mijn familie, vrienden, teamgenoten, coaches en clubs." Ronaldo kwam trouwens ook met verrassend nieuws. In een interview met Sky Italia verklapte hij dat hij na zijn voetbalcarrière in de filmwereld aan de slag wil en zelf films hoopt te draaien. (SJH)

