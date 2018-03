Ronaldo - Salah 2-1 24 maart 2018

Topschutters onder elkaar, die vechten altijd hun wedstrijd in de wedstrijd uit. Liverpoolspits Mohamed Salah leek die in Portugal-Egypte te winnen door in minuut 56 de 0-1 te maken. Maar met Cristiano Ronaldo ben je nooit klaar. Zelfs niet als de 90 minuten voorbij zijn. De ster van Real kopte Portugal in minuut 92 en 94 nog naar 2-1-winst. Waarmee hij nogmaals zijn bloedvorm bewijst. 14 wedstrijden speelde hij in 2018 voor Club en land en daarin scoorde hij maar liefst 22 doelpunten. Duizelingwekkende statistieken

