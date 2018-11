Ronaldo rondt kaap van 400 goals in topcompetities 05 november 2018

Neen, Cristiano Ronaldo presenteert hier niet zijn nieuwe rugnummer. Voor de wedstrijd tegen Cagliari zaterdag kreeg hij wel een symbolisch shirt uitgereikt van Juventus-voorzitter Andrea Agnelli om een magische mijlpaal te huldigen. In elf matchen in de Serie A voor zijn nieuwe club Juventus trof Ronaldo intussen al zeven keer raak, maar zijn vijfde treffer tegen Genua vorige maand was tegelijk het 400ste doelpunt van Ronaldo in een van de vijf grote competities. Eerder bij Man United trof hij 84 keer raak in de Premier League, in zijn tijd bij Real lukte hij 311 goals in La Liga. (BF)

