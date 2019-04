Exclusief voor abonnees Ronaldo opnieuw in selectie, Chiellini niet fit 10 april 2019

Juventus zweeft tussen hoop en vrees. Cristiano Ronaldo viert zijn rentree in de selectie nadat hij drie matchen miste met een hamstringblessure. 'Mister Champions League' verschijnt normaal ook aan de aftrap. "Behalve als er nog iets onverwachts gebeurt", bevestigde trainer Massimiliano Allegri. De coach kan wel geen beroep doen op Giorgio Chiellini (kuit) en Emre Can (enkel). Vooral het ontbreken van de verdedigingsleider is een groot gemis. "Chiellini is een ontzettend belangrijke speler", aldus Ajax-coach Erik ten Hag, die niet baalt om de terugkeer van Ronaldo. "Wij willen tegen de beste spelen. Het is een fantastische uitdaging om hem te proberen kloppen." (VDVJ)