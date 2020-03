Exclusief voor abonnees Ronaldo op blitzbezoek bij moeder na beroerte 04 maart 2020

Dolores Aveiro, de 65-jarige moeder van Cristiano Ronaldo, is na een beroerte opgenomen in een ziekenhuis in Funchal. Haar toestand is stabiel. Ronaldo bracht zijn moeder gisteren een blitzbezoek. Vandaag keert de Portugees al terug naar Turijn.