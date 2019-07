Exclusief voor abonnees Ronaldo niet vervolgd in verkrachtingszaak 23 juli 2019

Cristiano Ronaldo heeft zijn eerste 'zege' van het seizoen beet. De Portugese stervoetballer hoeft geen rechtszaak te vrezen voor de vermeende verkrachting van een Amerikaans model in 2009. Volgens het onderzoek kan niet voldoende bewezen worden dat Ronaldo effectief een seksueel misdrijf gepleegd heeft. Kathryn Mayorga beschuldigde de aanvaller van Juventus ervan dat hij haar tien jaar geleden misbruikte in een hotelkamer in Las Vegas. Destijds wilde ze niets kwijt over de identiteit van de dader, maar vorig jaar kwam ze toch met haar verhaal naar buiten. Volgens Ronaldo vond de seks met wederzijdse toestemming plaats. (VDVJ)