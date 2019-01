Ronaldo moet DNA afstaan in verkrachtingszaak 11 januari 2019

De autoriteiten van Las Vegas hebben in de verkrachtingszaak rond Cristiano Ronaldo om DNA-materiaal van de topvoetballer gevraagd, zo maakte 'The Wall Street Journal' bekend. De Amerikaanse speurders stuurden hun verzoek naar het Italiaanse gerecht - de 33-jarige Portugees speelt bij Juventus. Begin oktober vorig jaar opende de politie van Las Vegas een onderzoek na belastende verklaringen van Kathryn Mayorga. Zij beweert op 13 juni 2009 door Ronaldo te zijn verkracht in een hotelkamer in Las Vegas. Volgens Ronaldo hadden de twee seks met wederzijdse toestemming, maar hij betaalde Mayorga nadien wel zwijggeld. De Amerikaanse justitie wil het DNA van Ronaldo nu vergelijken met materiaal dat op de jurk van Mayorga is aangetroffen.

