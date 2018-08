Ronaldo, Modric of Salah wordt 'Player of the Year' Voor één keer geen Lionel Messi bij de kanshebbers op een individuele prijs. De UEFA maakte namelijk bekend dat Cristiano Ronaldo, Luka Modric of Mo Salah de trofee van 'Player of the Year' wint. Griezmann en Messi eindigden respectievelijk op vier en vijf. Met De Bruyne (7de) en Hazard (9de) prijken ook twee Belgen in de top 10. Op 30 augustus, tijdens de Champions League-loting, wordt de winnaar bekendgemaakt. 21 augustus 2018

00u00 0

Voor één keer geen Lionel Messi bij de kanshebbers op een individuele prijs. De UEFA maakte namelijk bekend dat Cristiano Ronaldo, Luka Modric of Mo Salah de trofee van 'Player of the Year' wint. Griezmann en Messi eindigden respectievelijk op vier en vijf. Met De Bruyne (7de) en Hazard (9de) prijken ook twee Belgen in de top 10. Op 30 augustus, tijdens de Champions League-loting, wordt de winnaar bekendgemaakt.(VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN