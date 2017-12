Ronaldo-Messi: 4-3 00u00 0

Sinds 2010 zijn Lionel Messi en Cristiano Ronaldo afwisselend de beste doelpuntenmakers voor club en land in een kalenderjaar onder de spelers uit de grootste vijf Europese competities (Spanje, Italië, Engeland, Frankrijk en Duitsland). Viermaal was het Ronaldo boven. Nu staat Messi op het punt voor de vierde keer de strafste te zijn aan het eind van het jaar, tenzij Harry Kane (Tottenham) vandaag nog toeslaat in zijn laatste match van 2017 tegen Southampton en de eerste topschutter van een kalenderjaar wordt sinds David Villa in 2009 die niet de naam Messi of Ronaldo draagt.