Ronaldo groet Higuaín en Dybala op eerste dag bij Juventus 31 juli 2018

Cristiano Ronaldo (33) heeft er zijn eerste werkdag als speler van Juventus opzitten. De Portugese superster streek gisteren in Turijn neer en mocht meteen aan de computers voor zijn medische testen. Ronaldo mocht er ook enkele andere WK-gangers begroeten. Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala en Douglas Costa kwamen hem de hand schudden. Ronaldo wordt niet meer in de VS verwacht waar Juve een oefencampagne afwerkt met onder meer een wedstrijd tegen... Real Madrid.

