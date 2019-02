Ronaldo bood zichzelf aan bij Juventus 13 februari 2019

00u00 0

Fabio Paratici, de sportief directeur van Juventus, heeft in 'La Gazzetta dello Sport' het verhaal achter de transfer van Cristiano Ronaldo uit de doeken gedaan. "Tijdens de terugmatch van de kwartfinale van de Champions League vorig jaar tegen Real Madrid zag ik Jorge Mendes, de makelaar van Ronaldo. Ik vertelde hem vol bewondering dat Cristiano ongelofelijke goals maakt, waarop hij antwoordde: 'Je gaat het misschien niet geloven, maar hij wil Real enkel verlaten voor Juventus. We praten er later wel over.' Ik dacht dat hij dat niet meende, maar ik begon er wel over na te denken."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN