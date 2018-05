Ronaldo alweer record rijker 152 02 mei 2018

00u00 0

De records van Cristiano Ronaldo (33) bijhouden wordt stilaan een onbegonnen klus. Gisteren voegde hij er nog ééntje aan zijn indrukwekkende lijstje toe. Met zijn basisplek tegen Bayern kwam hij voor de 152ste keer in actie op het kampioenenbal. Daarmee staat hij niet langer op gelijke hoogte met de 151 stuks van Xavi en dus is het record voortaan van hem alleen. Geen enkele andere veldspeler heeft vaker op het veld gestaan in de Champions League dan Cristiano Ronaldo. Met 120 goals is Ronaldo ook al topscorer aller tijden. Het absolute record van aantal wedstrijden staat nog steeds op naam van een vroegere ploeggenoot van Ronaldo. Iker Casillas keepte 167 keer in de Champions League. (SJH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN