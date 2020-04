Exclusief voor abonnees Ronaldinho mag gevangenis in Paraguay verlaten 08 april 2020

De Braziliaanse voormalige stervoetballer Ronaldinho en zijn broer hebben na betaling van een borgsom van 1,6 miljoen dollar (1,46 miljoen euro) de gevangenis in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion mogen verlaten, zo maakte het Paraguayaanse gerecht dinsdagavond bekend. Beide mannen werden als vervangingsmaatregel wel onder huisarrest geplaatst in een hotel in Asuncion. In totaal verbleven ze 32 dagen in voorlopige hechtenis voor het gebruik van valse paspoorten.

