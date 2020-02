Exclusief voor abonnees Romy en Frederik zien hun vader en moeder niet meer 12 februari 2020

00u00 0

Professioneel gaat het hen voor de wind, maar op privévlak hebben de gezichten uit 'The Sky is the Limit' het niet altijd gemakkelijk. Vanavond vertelt Romy (37) bijvoorbeeld openhartig over haar vader, die ze al niet meer heeft gezien sinds haar twaalfde. "Ik weet gewoon niet wat ik hem misdaan heb. Hij heeft mij afgezet met mijn valiesje en zei: 'Je moet niet meer bellen, ik kom je toch niet halen.'"

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis