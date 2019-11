Exclusief voor abonnees Romp Boeing 777X scheurt tijdens stresstest 29 november 2019

Bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing blijven de tegenslagen zich opstapelen. Bij een stresstest om de structurele sterkte van de Boeing 777X te bepalen, is de romp van het vliegtuig volledig gescheurd. De fabrikant gaf geen details over die test van september, maar de krant 'Seattle Times' heeft beelden waarop te zien is dat de schade groter is dan eerder was bekendgemaakt. Het testvliegtuig is onherstelbaar beschadigd. Net achter de vleugel is de romp opengescheurd en een deur voor passagiers vloog uit het toestel. Boeing laat weten dat er nog geen volledige analyse is gemaakt van het incident. De eerste vlucht met de 777X werd eerder al uitgesteld door problemen met de motor. De bedoeling is nu nog steeds om die eerste vlucht begin 2020 uit te voeren, zodat het eerste toestel in 2021 geleverd kan worden.

