Rome verbiedt nepgladiatoren aan Colosseum 11 juni 2019

De nepgladiatoren die in de buurt van het Colosseum en andere hotspots in Rome toeristen lastigvallen, mogen hun boeltje pakken en een ander beroep zoeken. Het stadsbestuur slaat hen immers permanent in de ban. De maatregel maakt deel uit van een nieuw politiereglement. In het verleden werden de gladiatoren al enkele keren verbannen, maar dat gebeurde met tijdelijke decreten die vaak niet eens nageleefd werden.

