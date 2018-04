Romantiek op z'n Eddy's: je tattoo weghalen 13 april 2018

Als Eddy uit 'Thuis' indruk wil maken op zijn grote liefde Angèle, wil hij het meteen goed doen, en dus kiest hij voor een groots gebaar. Vanavond laat hij zijn kenmerkende nektattoo verwijderen, om het goed te maken bij Angèle na hun ruzie. Of het helpt, is maar de vraag, want Angèle zal even uit de reeks verdwijnen. Begin dit jaar werd er bij actrice Lut Hannes (63) borstkanker vastgesteld.

