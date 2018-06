Romantiek én spanning in 'Familie' 01 juni 2018

Vanavond staat in 'Familie' het huwelijk van Stefanie met Ayo op stapel. Het belooft een aflevering vol romantiek én vooral suspense te worden. In de aanloop naar de grote dag doken er al heel wat obstakels op. Vanavond ook? Want het gaat allemaal wel heel snel. De Nigeriaanse vluchteling verscheen pas begin februari in 'Familie'. Bovendien heeft de trouw veel weg van een schijnhuwelijk. Stefanie voelt wel wat voor Ayo, maar vindt het boterbriefje vooral een makkelijke manier om zijn uitwijzing tegen te houden. Ayo gaf op zijn beurt al meermaals toe dat zijn hart aan zijn Nigeriaanse vriendin Ifama toehoorde. Toch leek hij de laatste week wel iets voor Stefanie te voelen. Ook vernam Ayo recent dat zijn familie in Engeland is opgedoken. Moet hij hen niet eerst opzoeken? Stefanie heeft haar bruidsjurk. Maar zal Ayo komen opdagen?

