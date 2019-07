Exclusief voor abonnees Roma heeft Danjuma (Club) op de radar 15 juli 2019

Na AC Milan heeft ook AS Roma Arnaut Danjuma op de radar. Voor de Romeinen is de 22-jarige Nederlander een alternatief voor de vertrokken El Sharaawy, al bewandelt Roma volgens Italiaanse bronnen meerdere pistes. Bij de Serie A-club klinkt het dat Danjuma 12 à 14 miljoen euro moet kosten, maar dat bedrag zal zonder twijfel ontoereikend zijn. Vorige zomer telde Roma 17 miljoen euro neer voor Justin Kluivert. Het is aannemelijk dat Club Brugge de vleugelspits enkel voor een bedrag in die grootorde zal laten vertrekken. Danjuma speelde zich dit seizoen in de kijker met onder meer een prachtig doelpunt tegen Atlético Madrid, en zijn debuut bij Oranje. Vorige winter deed AC Milan meerdere pogingen om Danjuma naar San Siro te halen, maar toen was een vertrek onbespreekbaar. (TTV)

